Facoltà Medicina Consiglio di Stato | Test d’ingresso validi Annullata sentenza Tar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 – Possono tirare un respiro di sollievo gli studenti di, Odontoiatria e Veterinaria, che hanno rischiato di vedersi respingere l’immatricolazione all’università. Ildi, con, ha disposto l'annullamento del pronunciamento del Tar del Lazio che a gennaio aveva demolito idi ingresso aper l'anno accademico 2023/2024 mettendo a rischio l'immatricolazione di migliaia di studenti per l'anno successivo 2024/2025. Cosa diceva il Tar Ladel Tar aveva stabilito che è illegittimo il criterio di attribuzione del punteggio previsto dalla normativa concorsuale, cosiddetto "equalizzato" perché produttivo di distorsioni, Ciò nella misura in cui non era con esso assicurata una valutazione omogenea delle prove e dunque una selezione dei concorrenti secondo criteri di merito.