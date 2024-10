Eleonora Giorgi Confessa | La Dura Verità Sulle Cure!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 5 ottobre 2024)racconta la sua battaglia contro il tumore: è una. Ecco di cosa si tratta!sta affrontando unabattaglia contro un tumore al pancreas, una sfida che da mesi la vede combattere con coraggio e determinazione. In una recente intervista al settimanale “Di Più”, l’attrice ha fornito un aggiornamentosue condizioni di salute, rivelando di aver deciso di affidarsi a una clinica americana per un trattamento innovativo. Tuttavia, le probabilità di successo non sono molto incoraggianti. Laha spiegato che i medici statunitensi hanno trovato un possibile approccio per combattere questo tipo di tumore, ma la percentuale di successo rimane molto bassa, solo il 14%. Nonostante ciò, le sue cellule sono già state inviate negli Stati Uniti per iniziare il trattamento, e ora rimane in attesa di vedere i risultati.