Dove passa oggi il Giro dell’Emilia 2024 | tutti i paesi e le località attraversati

(Di sabato 5 ottobre 2024) Si svolgerà sabato 5 ottobrel’edizione numero 107 deldi ciclismo su strada, con via da Vignola ed arrivo a San Luca dopo 215.8 km. Partenza fittizia alle 11.10, start ufficiale alle 11.15, infine arrivo previsto tra le 16.17 e le 16.49. Saranno circa 3300 i metri complessivi di dislivello con i due GPM di Zocca (al km 80.3) e Grizzana Morandi (al km 113.8) a fare una prima selezione in gruppo, anche se a decretare il vincitore dell’edizionesaranno le 5 scalate al Santuario di San Luca. I corridori affronteranno subito dopo la partenza tre giri di un circuito tra Vignola, Castelvetro e Ca’ di Sola, per poi tornare a Vignola ed iniziare il lungo tratto di trasferimento verso Bologna,si affronterà per la prima volta il San Luca, entrando poi in un circuito da ripetere quattro volte fino al traguardo finale. Guarda ilsu DAZN.