Dengue gli esami danno esito negativo | nessun nuovo caso a Imola

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Il Centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche del policlinico Sant'Orsola di Bologna non ha confermato il secondo sospetto di. Lo ha annunciato ieri l'Ausl, ricordando di aver dato tramite il proprio dipartimento di Sanità pubblica indicazione al Comune di attivare, prima ancora di avere la conferma di positività al virus, il protocollo straordinario di disinfestazione disposto dal piano regionale arbovirosi. Il maltempo degli ultimi giorni aveva però stoppato l'inizio dell'operazione, che poi è stata definitivamente annullata. Il di sul territorio resta dunque soltanto uno: si tratta di quello, confermato giusto una settimana fa, di un imolese di 40 anni, rientrato da un viaggio in Asia.