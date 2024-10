Davide Maggio punge Amadeus | Andò a Tale e Quale per riabilitarsi ma potrebbe tornarci presto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 5 ottobre 2024), ospite a TvTalk, ha punzecchiatoricordando quando nel 2013 ha partecipato in qualità di concorrente aShow perché aveva bisogno di riabilitare la sua immagina in Rai al pari di una Carmen Di Pietro qualsiasi. “Io neanche ricordavo che c’era stato un periodo diin cui ha avuto bisogno di” ha commentato la conduttrice Mia Ceran. “Quello diShow è stato un iter riabilitativo piuttosto lungo e visto il suo status attuale” – ha commentatoalludendo agli ascolti non entusiasmanti di Chissà chi è – “Quello che stiamo vedendo su Nove perè un dejavu di quello che è successo anni fa quando ha abbandonato la Rai per andare a Mediaset”.