Da inizio anno quasi mille chiamate ai centri antiviolenza bergamaschi | martedì nuovo presidio in piazza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo. La Rete bergamasca contro la violenza di genere rinnova l’appuntamento che ogni 8 del mese chiama alla mobilitazione permanente una comunità unita da un solo obiettivo: fermare la violenza di genere, ora. L’appuntamento è per8 ottobre dalle 18.30 a Bergamo in Largo Rezzara (adiacente aPontida). Per questa occasione, la Rete ha deciso di mettere al centro dell’attenzione la voce: “La voce delle donne che troppo spesso viene costretta al silenzio, come sta succedendo alle nostre sorelle afghane – spiegano dalla Rete -. In Afghanistan il regime talebano – che già ha privato le donne dei più elementari diritti, impedendo di studiare, di lavorare, di muoversi liberamente, – stabilisce ora che oltre che il volto, perfino la voce delle donne sia nascosta: una donna non deve essere sentita cantare, recitare o leggere ad alta voce in pubblico.