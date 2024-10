Componenti non a norma per i Boeing indagate 7 persone a Brindisi | Messa a rischio sicurezza dei voli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Due società aerospaziali diavrebbero fornitodifettosi alla Leonardo-Aerostrutture per la produzione del787 Dreamliner. Secondo la Procura di, queste parti presentano “caratteristiche di resistenza statica e allo stress notevolmente inferiori”. Mettendo così aladel trasporto aereo.Leggi anche: Motore dell’aereo Ryanair in fiamme a, panico tra i passeggeri: “Fiamme e panico a bordo” Le indagini si concentrano sullastica per il787. Sarebbe stato utilizzato titanio puro al posto della lega di titanio prevista. E le leghe di alluminio impiegate non rispettavano le specifiche di progetto. «Sono stati fabbricati circa 6.000 pezzi difettosi», si legge nella nota della Procura, che accusa le due aziende di aver realizzatostrutturali non conformi.