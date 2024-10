Cittadinanza FI propone Ius Italiae

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 5 ottobre 2024) 18.40 "Per essere italiani bisogna conoscere l'italiano, la storia italiana, la geografia, la costituzione e l'educazione civica". Nella proposta dello Ius"dopo dieci anni di scuola dell' obbligo condotta con profitto, puoi diventare cittadino italiano". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani presentando la proposta del suo partito sulla. La proposta riguarda anche lo ius sanguinis che vale fino al bisnonno ma non risale ulteriormente nell'albero genealogico per evitare truffe e business.