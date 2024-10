Cinque televisori per la Medicina Il dono della Misericordia di Lizzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’Azienda sanitaria conferma l’apertura dell’ambulatorio pediatrico per un giorno alla settimana, all’interno del Piot (presidio integrato ospedale del territorio) di San Marcello, intitolato a Lorenzo Pacini. Verrà infatti aperto dal prossimo mercoledì 9 ottobre sulla Montagna Pistoiese un Ambulatorio Pediatrico, che effettuerà servizio dalle 10.30 alle 15.30, con accesso diretto. "E’ la risposta dell’Azienda – si legge in una nota emessa ieri dall’Asl Toscana Centro – per garantire la presenza di un ambulatorio pediatrico sul territorio montano mentre, contestualmente, si procederà alla pubblicazione di un bando per reperire un pediatra convenzionato. Tale attività è aggiuntiva rispetto alla presa in carico da parte del pediatra di libera scelta. I genitori sono quindi invitati ad effettuare la scelta del Pediatra".