Cina | vitalita’ durante le festivita’ per la Giornata nazionale 3

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pechino, 05 ott – (Xinhua) – Membri del personale in costume tradizionale interagiscono con i visitatori del Puyuan Fashion Resort nel villaggio di Puyuan della citta’ di Tongxiang, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 5 ottobre 2024.la settimana di vacanza per la Festa, iniziata il primo ottobre, i cinesi si concedono una pausa per viaggiare e praticare attivita’ ricreative. Il consumo di viaggi e vacanze ha continuato a crescere, rispecchiando ladell’economia cinese. (Xin) Agenzia Xinhua