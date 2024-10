Cessione Milan Gerry Cardinale rifinanzia il prestito con il Fondo Elliott  Ecco come

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 5 ottobre 2024), il patron rossonerosi prepara are ilcon il. Ecco il piano Si avvicina la scadenza e tra meno di un annodovrà restituire a Elliot – il proprietario delprecedente alla vendita alamministrato dall’attuale imprenditore americano – 680 milioni di euro per il “vender loan”. La scadenza per ilè fissata al 31 agosto 2025 ed entro questa data il patron del club di via Aldo Rossi dovrà restituire a Elliot la cifra citata, concordata al momento dellae innalzata dal tasso d’interesse. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pernon dovrebbero esserci grossi problemi. Sì, perché ilè in salute e non ha debiti finanziari di rilievo.