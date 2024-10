Bomber Ciccio Graziani in campo con una squadra speciale Quei gol da batticuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arezzo, 5 ottobre 2024 – “L’abbraccio con ognuno di questi ragazzi dopo un gol fa battere forte il cuore”. Le parole sono quelle di, l’exdi Torino, Roma e Fiorentina, che da più di un anno ha sposato il progetto del Calcio Champagne, la formazione dell’Olmoponte Santa Firmina, nella quale ragazzi speciali e normodotati scendo ininsieme con l’unico scopo di divertirsi. Ieriha aperto le porte del centro sportivo che gestisce con la moglie, a due passi dallo stadio di Arezzo. Ini ragazzi e le ragazze del Calcio Champagne, dell’associazione Arkadia, de El Nino col sorriso di Lucca, e delle Bollicine di Siena. “È un piacere enorme vedere tutti questi ragazzi in- confessa il campione del mondo - è un momento di divertimento e serenità, spensieratezza per loro ma anche per i loro educatori e genitori”.