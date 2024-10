Benedetta Rossi Patrimonio | Attualmente A Quanto Ammonta!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Scopri la storia di, da blogger di cucina a imprenditrice milionaria, con la recente vendita della sua azienda a Mondadori per 6,9 milioni di euro. Era il 2011 quandoiniziava a pubblicare i suoi primi contenuti online, dando vita a un’avventura che nessuno avrebbe potuto prevedere. Nei primi video si vedevano soltanto le sue mani, intente a preparare deliziose ricette. Da quei semplici tutorial, è nato un vero e proprio fenomeno mediatico che ha conquistato il cuore degli italiani, trasformando il sito diin un punto di riferimento per chi cerca idee culinarie diverse dal solito. Questo incredibile successo ha portatoa costruire un impero da milioni di euro, tanto che la Mondadori ha acquisito la sua azienda per 6,9 milioni di euro.