Autonomia | Lega VI Mun Gualtieri ascolti le richieste dei cittadini romani e del VI Municipio

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Il Sindacoin un momento di ordinaria follia, attacca la legge sull’invece di pensare alle condizioni di Roma e soprattutto delle periferie”. Lo dichiarano in una nota, Giuseppe Ferone, Alessio Rotondo,Vanda Raco, Mariantonietta La polla, Emanuele Licopodio, Barbara del Bello, consiglieriVI Roma le Torri “Nell’inferno Capitale in cui viviamo a causa dei cantieri giubilari ancora non terminati che rendono invivibile la città, sono intollerabili le dichiarazioni del primo cittadino. Chiediamo da sempre piùper Roma e per i municipi che sono oggi vittime di una gestione fallimentare della giunta. La Riforma di Roma Capitale è l’unica soluzione reale per liberare la città dalla burocrazia amministrativa” conclude la nota.