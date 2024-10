A Cassano proprio non piace Leao | Mai decisivo nelle partite importanti è sopravvalutato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Antonioancora contro. Fantantonionon riesce a provare empatia nei confronti del portoghese del Milan. Durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol”, il nuovo format dopo la rottura con Vieri per la “BoboTv”, il barese ha nuovamente criticato Rafael: «Non è mai, dobbiamo convincerci che è un giocatoreprende 8 milioni (in realtà ne guadagna 5 netti che coi bonus possono arrivare a 7, ndr), al Milan sperano che facciano qualche campionato decente per farlo andare via. E ci riusciranno, perché ha il miglior procuratore al mondo (Mendes, ndr)». Adesso, come da tradizione, tutti si aspettano la risposta via social di. Magari aspetta solo di segnare un gol contro la Fiorentina prima di “zittire” ancora una volta