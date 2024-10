Verissimo | gli ospiti del 4 e 5 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Consueto doppio appuntamento con il talk di Canale 5 Sabato 5 e domenica 6, su Canale 5, appuntamento con “”. Sabato a intervista ritratto per Simona Cavallari, pronta per la seconda stagione su Canale 5 della serie “Storia di una famiglia perbene”. In studio, per la prima volta Dora Moroni e la vita e la carriera di Giampaolo Morelli, dal 17nelle sale con un nuovo film di cui firma anche la regia. Ail precorso e la nuova fase di vita diSophie Codegoni. Infine, spazio alla storia d’amore di una coppia nata negli studi di “Uomini e Donne”, quella formata dall’ex Miss Italia Clarissa Marchese e Federico Gregucci e, direttamente da “Endless Love”, sarà aNe?e Baykent, l’attrice che nella serie interpreta Vildan.