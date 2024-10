Ubriaco sul monopattino patente ritirata e ora rischia una condanna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Spezia, 4 ottobre 2024 – Monopattini elettrici e ubriachezza: controlli serali e sanzioni della polizia locale. Nell'ambito dei controlli effettuati in città dagli agenti della polizia locale la scorsa notte sono state elevate ben 26 sanzioni per comportamenti pericolosi alla guida. L’attività di polizia stradale, che ha privilegiato le principali arterie stradali, è stata affiancata da un accurato controllo del territorio anche nelle aree meno trafficate. In particolare, queste ultime, per loro natura, sono maggiormente soggette a fenomeni di micro-criminalità, tra cui i furti in abitazione, con controlli specifici svolti lungo l’Aurelia, nella località Foce.