The Smile | Cutouts è la terza gemma post-Radiohead

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Isono l'ultima grande band ad aver indicato, tra gli anni Novanta e l’inizio del Terzo Millennio, una nuova via al rock, meno muscolare e più intrisa di inquietudine, di elettronica e di chitarre liquide. Invece che adagiarsi nella zona di comfort di un brand mastodontico e straordinariamente attrattivo come quello del gruppo di Oxford, Thom Yorke e Jonny Greenwood, i due componenti più carismatici dei, hanno dato vita all'inizio del 2022 al progetto Theinsieme a Tom Skinner, batterista dei Sons Of Kemet, una delle band più rappresentative della nuova scena jazz inglese.