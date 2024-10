Sviene in chiesa durante un funerale il prete gli dà l’estrema unzione e si riprende

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ancona, 4 ottobre 2024 – Stava partecipando ad unquando, improvvisamente, è crollato a terra. Il parroco che stava officiando messa, temendo il peggio, sarebbe sceso dall’altare e gli avrebbe dato. Eppure, dopo qualche istante e confortato dai suoi cari e dai sanitari arrivati a sirene spiegate, l’uomo – un 90enne – si è subito ristabilito. Si sono vissuti attimi di paura questa mattina, nelladel Sacro Cuore di via Maratta ad Ancona. I militi della Croce Gialla del capoluogo sono intervenuti in seguito ad una chiamata per le condizioni di un anziano che, evidentemente, sembravano preoccupanti. Tanto preoccupanti, persino al. A quel punto il personale del 118 lo ha trattato sul posto e, in un primo momento, il 90enne avrebbe persino rifiutato di andare in ospedale.