Spettacolarizzare la cronaca nera è il primo passo verso la disinformazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Di Anna Toniolo A quasi un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, lunedì 23 settembre è iniziato a Venezia il processo a Filippo Turetta, ex fidanzato della vittima e suo assassino, che non era presente in aula e la cui sentenza dovrebbe arrivare il prossimo 3 dicembre. Proprio pochi giorni prima dell’inizio del procedimento giudiziale l’opinione pubblica era tornata a parlare del femminicida, dopo che il 20 settembre la trasmissione Quarto Grado, in onda su Mediaset, aveva reso pubblico per la prima volta e in esclusiva il video del suo interrogatorio – avvenuto il 1° dicembre 2023 e durato circa sette ore – nel carcere Montorio di Verona, durante il quale il ragazzo aveva raccontato agli inquirenti tutti i dettagli dell’omicidio.