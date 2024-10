Skin Dysmorphia quando l’ossessione per la cura della pelle ci fa perdere il senso di realtà I social media hanno facilitato l’ascesa della cultura dell’immagine

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Filtri, ritocchi, aggiustamenti, modifiche E poi creme coprenti, correttori, trucchi, fondotinta e così via in una sequela infinita di “migliorie” che dovrebbero permetterci di sfoggiare, fosse solo in foto, l’incarnato perfetto. Con l’avvento e la diffusione dei, avere unabrutta è diventata una colpa grave. Equesta colpa la si interiorizza la lotta al poro e al punto nero può diventare una questione seria in grado di minare la nostra salute. Si parla allora di(Disturbo da dismorfismo corporeo con particolare relazione alla) dove la persona crede di avere imperfezioni che o sono lievi o non esistono e vi pone continuamente mano, controllandosi, paragonandosi agli altri, cercando in ogni modo di nascondere quello che per lei (o lui) è un difetto intollerabile.