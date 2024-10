Signori si scende!

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Itinerario “extra-vagante” tra le stazioni ferroviarie più iconiche In una tra le più famose canzoni italiane di un po’ di anni fa, “il treno dei desideri” marciava al contrario e, grazie alle magiche avventure letterarie di Harry Potter, l’immaginario “Platform 9 e3/4” di King’s Cross a Londra è senza dubbio il binario più conosciuto e ricercato al mondo. Se ci si concede, temporaneamente, di lasciare in deposito il bagaglio della coerenza geografica, quand’anche il seguente percorso possa risultare “sopra le righe” e non lineare come un binario, non resta che lasciarsi trasportare verso quel luogo dove il viaggio è sia partenza che arrivo: la stazione ferroviaria. Un cuore pulsante con un unico atrio, da cui si diramano arterie metalliche. Meta(fisica) del viaggio in treno e al contempo simbolo del paradosso, in cui si è fermi nell’attesa, e al tempo stesso, in movimento.