Serie A l’uomo di Conte regala tre punti al Napoli | show di Lukaku contro il Como | CLASSIFICA

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un avvio scoppiettante nella 7ª giornataA: al ‘Maradona’ si sono affrontate, due squadre protagoniste di un rendimento positivo nella ultime gare. La squadra di Antoniosi conferma una seria candidata allo scudetto mentre la compagine di Fabregas è considerata una possibile outsider per la zona Europa. I padroni di casa sbloccano l’indopo appena 25 secondi grazie ad un gol di McTominay su assist di Lukuku. Poi sale in cattedra Nico Paz: il talento delsfiora il gol in due occasioni ma un tiro si stampa sul palo. Al 43? Strefezza trova il gol del pareggio. Nella ripresa ilsbaglia in disimpegno e iltrova il nuovo vantaggio su calcio di rigore trasformato da. Lo stesso belga ‘lancia’ in porta Neres per il definitivo 3-1.