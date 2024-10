Risorse per costruire un’altra Rsa | Occorre accelerare il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La Regione Toscana ha dato il via libera alla variazione di bilancio, con una serie di emendamenti che sorridono anche al Valdarno. In particolare, 450mila euro andranno al Comune di Bucine per la manutenzione della Rsa comunale e per le spese di progettazione di una nuova sede. La casa di riposo valdambrina, balzata purtroppo agli onori della cronaca in epoca Covid – dodici furono i decessi - è destinata a cambiare location. Ma nel frattempo 150.000 euro saranno utilizzati per mettere in sicurezza l’edificio attuale dal punto di vista dell’antincendio. "Gli altri 300.000 euro – ha spiegato il sindaco Paolo Nannini – consentiranno di provvedere alla progettazione della nuova Residenza Sanitaria Assistenziale. Abbiamo individuato un’area in cui costruirla, ma ancora non è stato deciso in maniera definitiva dove verrà realizzata.