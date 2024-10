Punire il capoufficio se ti chiama fuori orario | l' ultima assurdità del Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Voi ridevate, quando la segretaria lanciava «l'autunno militante» per riallacciare il legame (sempre meno) sentimentale tra il Pd e la società reale. La parola d'ordine è il «lavoro», i luoghi d'elezione sono le fabbriche e le cellule aziendali, assicurava Elly, siamo pur sempre la sinistra figlia di Gramsci e nipotina di Marx, per quanto scortata da armocromista. Infatti, con la ferrea logica tipica della (ex) Ditta, la prima proposta politica forte di quest'autunno della rinascita democratica consiste nella fondamentale e non più rinviabile tutela del diritto al cazzeggio. La proposta di legge è stata presentata ieri alla Camera dal deputato Arturo Scotto (primo firmatario), dalla capogruppo Chiara Braga e dalla vicepresidente di Montecitorio Anna Ascani, e ha un titolo che è un'aspirazione in cui è impossibile non riconoscersi: «Lavoro poi stacco».