Pontremolese alla riscossa Fermato il Forte dei Marmi

(Di venerdì 4 ottobre 2024)DEI: Santini, Miceli, Bernieri (46’ Pezzoni), Scaldarella (46’ Franzoni), Filippi, Vannucci, Cucurnia (82’ Aliboni), Grasselli, Parmigiani (64’ Tebogo), Baudi, Mancini. All.: Verdi.DEI2015: Ceragioli, Credendino, Simonini (83’Manfredi), Del Soldato, Sodini Francesco, Cardillo (46’ Gentile), Tedeschi (71’ Scaranna), Arcidiacono (67’ Alberti), Maggi (46’ Seriani), Lossi, Sodini Nicola. All.: Cagnoni. Arbitro: Manduzio di Livorno. Marcatori: 29’ Tedeschi, 46’ Grasselli, 76’ rig. Baudi. In tribuna il consigliere regionale Figc Andrea Antonioli. Pontremoli – Dopo la sconfitta registrata sul campo della Larcianese nella quarta di campionat, l’Azzurra si rimette in piedi, nella partita di Coppa Italia rimandando sconfitto ildeie si assicura il pass al secondo turno.