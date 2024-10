Pallanuoto femminile Champions League 2024-2025 | Padova SIS Roma e Trieste vincono nella seconda giornata dei gironi di qualificazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Prosegue col vento in poppa per le squadre italiane il turno dialladi: il bilancio della, infatti, vede tre successi da parte di SISe Plebiscito, mentre riposa il Rapallo. Nel Gruppo D doppio incrocio Italia-Ungheria:piega il Keruleti per 14-13, mentre la SIS, con un gran ultimo quarto, supera le padrone di casa dell’Eger per 15-12. Il successo delle giuliane arriva a 22? dalla sirena grazie al gol di Koptseva, mentre le capitoline piazzano il break decisivo di 3-0 negli ultimi 4’27” di gioco. Nel Gruppo C il Plebiscito batte le spagnole del Tenerife Echeyde per 13-11. Le patavine, che giocano questa fase in casa, scavano un solco decisivoprima parte di gara, arrivando sul 10-5 a metà gara e sul 13-8 a 5’22” dalla sirena.