Overdose | tutte le curiosità sul film francese

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024)lesulOggi regista, Olivier Marchal è stato in passato un poliziotto e molti dei suoihanno dunque come protagonisti personaggi appartenenti a quel mondo, delle forze dell’ordine o della criminalità, con storie che si muovono dunque all’interno di questi ambienti per raccontarli in modo particolarmente accurato. Dopo aver direttocome 36 Quai des Orfèvres (2004), La truffa del secolo (2017) e Rogue City (2020), il suo ultimoad oggi è, tratto dal romanzo Mortels Trafics di Pierre Pouchairet. Si tratta di uno deipiù cupi di Marchal, caratterizzato da un’atmosfera variegata e funebre, capace di restituire la rappresentazione cruda e realistica della violenza propria del mondo criminale.