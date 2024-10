Museo Diocesano nuovo Viaggio in 200 opere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Duecentopittoriche selezionate tra le oltre 2000 conservate nei depositi dell’Istituzione, distribuite in 23 sale, e un totale di 2000 metri quadri di spazi espositivi per raccontare il Sacro nelle sue diverse declinazioni. Sono alcuni dei numeri del “di Brescia, nel cinquecentesco complesso monastico francescano di San Giuseppe, nel cuore del centro storico cittadino, rinnovato nei contenuti esposti e nei locali atti ad ospitarli. Il ciliegio secolare al centro del chiostro maggiore, simbolo dele insignito dell’onorificenza di albero monumentale, è il perno ideale attorno al quale si dirama il percorso espositivo composto dadonate da privati o in deposito dalla Diocesi di Brescia, dalle Parrocchie della provincia e dalle Collezioni Civiche del Comune di Brescia.