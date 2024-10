MotoGP Bagnaia a due facce nel venerdì di Motegi Ma la pioggia potrebbe sparigliare le carte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La giornata inaugurale del Gran Premio del Giappone disi è risolta senza particolari situazioni inaudite, eccezion fatta per una Ktm più competitiva delle abitudini. Difatti la miglior performance delle pre-qualifiche è stata firmata da Brad Binder, mentre Pedro Acosta ha ottenuto il quarto tempo. Si tratta di una sorpresa relativa, poiché le piste stop&go (come quella di) sono da anni favorevoli alle caratteristiche delle moto austriache. Per il resto, tante Ducati lì davanti, come al solito. Sostanziale pareggio tra Jorge Martin e Francescodal punto di vista prestazionale, anche qui come d’abitudine. Nelle prove libere ha fatto meglio l’italiano, nelle pre-qualifiche è stato più rapido lo spagnolo. Dettagli, la differenza cronometrica sul giro secco è minima e muta a seconda dei momenti in cui viene cercata la prestazione.