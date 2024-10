Monolocale da 38 mq 3 idee magiche per arredarlo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Abbiamo sviluppato tre progetti per arredare lo stessodi 38 mq ispirandoci a tre persone differenti, con differenti sogni, passioni ed esigenze, ma accomunate dal desiderio di arredare casa per renderla a propria immagine e somiglianza. Cucina, sala da pranzo, soggiorno e camera da letto abitano, senza scontri, lo stesso spazio di 38 mq. Perché ile comeal meglio Con il mercato immobiliare alle stelle, questa tipologia di appartamento è diventata una scelta, soprattutto nei contesti urbani e per le persone single. Per questo motivo, abbiamo pensato a un articolo per raccontare tre nostri progetti di arredamento perin cui ci siamo adoperati rendere belle e ospitali, e simili ai loro proprietari, delle abitazioni in cui lo spazio è davvero poco.