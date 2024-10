Meloni ritira la querela a Canfora

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 - Giorgiahato lacontro Luciano. Lo storico e filologo era a giudizio a Bari per diffamazione aggravata.era parte civile e aveva chiesto un risarcimento di 20mila euro. L’inizio del processo era fissato per il 7 ottobre dinanzi al Tribunale di Bari. Cosa aveva detto LucianoLa vicenda risale all’11 aprile 2022 quandoera leader di Fratelli d’Italia e parlamentare all’opposizione del governo Draghi., invitato a parlare nel liceo scientifico ‘Enrico Fermi’ di Bari nell’ambito di un incontro sul conflitto russo-ucraino, l’aveva definita “neonazista nell’anima”, “una poveretta”, “trattata come una mentecatta pericolosissima”. La reazione di Roberto Saviano "Lucianodefinì Giorgia‘neonazista nell’animo’. La Presidente del Consiglio querelòper queste parole.