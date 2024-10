Mattarella avverte | l’informazione libera è un antidoto contro le fake news

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La libertà di informazione è un diritto fondamentale e irrinunciabile, essenziale per il funzionamento delle democrazie moderne. Questo concetto è stato recentemente ribadito dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio, durante un incon i direttori delle Agenzie di Stampa Europee al Quirinale. In un contesto caratterizzato da trasformazioni digitali e conflitti bellici, il diritto a una informazione corretta e pluralista deve essere difeso da tutti, istituzioni e cittadini inclusi.L'importanza della libertà di informazioneha sottolineato il valore cruciale del lavoro delle agenzie di stampa, definendole "fonti di quella informazione primaria di qualità che è indispensabile alimento per il sistema democratico".