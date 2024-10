Le App per controllare la qualità di cibo e cosmetici

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quando mangiamo o usiamo dei prodottipossiamo utilizzare delle comode app per analizzare tutte le sostanze contenute, così da sapere in anticipo cosa stiamo mangiando o cosa stiamo aggiungendo sulla nostra pelle. Sono davvero tantissimi i prodotti "insospettabili" che, anche all'apparenza salutari, presentano invece ingredienti nascosti che possono non fare bene, almeno in caso di consumo o utilizzo eccessivo. Oggi è possibile confrontare prodotti alimentari etramite le app che recuperano informazioni nutrizionali e l'analisi chimica, scoprendo così cosa è salutare e cosa invece è nocivo per la salute in generale o per la pelle. Queste applicazioni gratuite funzionano scansionando il codice a barre delle confezioni per riportare la scheda completa.