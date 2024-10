Latitante riconosciuto da un poliziotto a Milano | lo aveva già arrestato nel 2015 dopo l’assalto a un portavalori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024)- Undi 51 anni è statodalla Polizia di Stato a. L'uomo, originario di Palermo, è statoda undell'Antirapine della Squadra Mobile che logiàneldal novembre dello scorso anno, il 51enne deve scontare 6 anni per estorsione e rapina, reati commessi nel 2019 in provincia di Como. In un appartamento nelle sue disponibilità nella strada dove è stato rintracciato la Polizia ha trovato e sequestrato due pistole a salve prive del tappo rosso e un passamontagna. Ilera una "vecchia conoscenza" dei poliziotti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile in quanto nell'ottobre delera statoa seguito di una vasta operazione di polizia giudiziaria, in collaborazione con la Polizia Cantonale, cheriguardato un gruppo criminale dedito a rapine a mano armata in banca.