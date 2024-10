Juve una svolta da squadra vera La stagione di Bremer è già finita Straordinari per Gatti e Kalulu Ora la Signora guarda agli affari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il boccale è mezzo pieno o mezzo vuoto? La pazza serata tedesca dellain Champions è stata una centrifuga di emozioni, e non è stata priva di sentenze. La prima, del tutto negativa, è di condanna a un lungo stop per Gleison. La torsione innaturale del ginocchio sinistro nel tentativo di ostacolare Openda a inizio partita è costata la rottura del legamento crociato e del menisco per il superman brasiliano, l’unico giocatore cui Motta non aveva mai rinunciato tra gli undici di partenza da inizio. L’annata sportiva del centrale difensivo è sostanzialmente– si stimano sempre sei o sette mesi di recupero dopo un infortunio del genere, ma largamente per difetto – e ladeve correre ai ripari.