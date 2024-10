Juve Stabia un talento per la Nazionale | Niccolò Fortini convocato in Under 19

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una soddisfazione in casa, squadra impegnata nel campionato di Serie B e protagonista di una buona prima parte di stagione. Il giovaneè statodalla19. Si tratta di un terzino sinistro classe 2006 in grado di disimpegnarsi anche in zona leggermente avanzata e sulla fascia destra. E’ di proprietà della Fiorentina. Il comunicato “La S.S.1907 comunica che in occasione delle amichevoli internazionali19 in programma a Ravenna dal 6 al 13 ottobre 2024, l’Allenatore Federale Sig. Alberto Bollini, hail calciatore gialloblù. Il raduno inizierà domenica 6 ottobre, di seguito il programma delle due gare degli azzurrini: Italia-Galles giovedì 10 ottobre ore 15:00 – Stadio “Bruno Benelli” Italia-Galles domenica 13 ottobre ore 15:30 Buona fortunadalla famiglia”.