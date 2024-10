Il caos sulla risoluzione del DNS e l’instradamento degli IP bloccati

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Secondo le modifiche – appena approvate – al Piracy Shield, quasi tutti coloro che operano nel mondo di Internet (come fornitori di servizi, come DNS e VPN) devono aderire obbligatoriamente alla piattaforma e rispettare quanto indicato dalla legge. Ma c’è un paradosso: coloro i quali devono occuparsi dello sbloccoIP e dei DNS non devono far parte di tutto ciò. Questa è una delle clamorose incongruenze (e obbrobri) inserite all’internoemendamenti approvati – attraverso il ricorso al voto di fiducia – nel grande calderone del “decreto Omnibus”.