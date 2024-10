I nuovi stilisti della moda italiana e non da segnarsi per il futuro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quest’anno, durante uno degli appuntamenti più importanti per lamilanese, diversi brand e progetti esordienti hanno presentato le loro collezioni. Noi de Linkiesta Etc, siamo riusciti a vedere da vicino alcune di queste realtà su cui vale la pena soffermarsi. Tra le proposte più interessanti sicuramente bisogna citare i brand emergenti come OhCarla, PECORANERA, Meriisi e Maragno che, infatti, sono stati scelti da Fashion Hub, un progetto di Camera Nazionaledi Milano (CNM), per rappresentare la sezione “Designers for the Planet” durante la fashion week. Queste nuove leveriportano l’attenzione sul prodotto e la sua manifattura, rendendo il capo protagonista di una narrazione fatta di contrasti netti e affermazioni precise, in risposta all’incertezzavita reale.