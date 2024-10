I Coma Cose si sono sposati | i dettagli del sì come la sposa in pelliccia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Sta succedendo davvero”. Con un breve video condiviso nelle stories su Instagram, i(Fausto “Lama” Zanardelli e Francesca “California” Mesiano) sifinalmente detti “sì”. L’annuncio del matrimonio era avvenuto a febbraio 2023, in occasione di Sanremo. Quella promessa, infine, è stata mantenuta: non si conosceva la data, quindi è avvenuto un po’ tutto con “effetto sorpresa”, ma, con un rito civile a Milano il 3 ottobre 2024, Fausto e Francesca sifinalmente uniti in matrimonio. IsiUniti nella musica, e ora anche dal matrimonio: Fausto Lama e Francesca California,conosciuti da chi segue il duo,stati fidanzati per 9 anni. Un amore, il loro, che è sempre stato fortissimo:stati a Sanremo nel 2021 con Fiamme Negli Occhi, con cui sifatti conoscere dal grande pubblico, e nel 2023 con Addio.