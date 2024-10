Grande Fratello | Clarissa Burt eliminata tra nomination gravidanza a sorpresa e scontri accesi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La settima puntata del reality show è stata ricca di colpi di scena, trae l'annuncio della prima eliminazione, mantenendo alta l'attenzione del pubblico. La puntata del 3 ottobre delverrà ricordata negli annali del programma: per la prima volta, una concorrente ha dovuto abbandonare la casa dopo aver scoperto di essere incinta. Nel corso della serata c'è stata la primadal televoto, e ancora liti e momenti commoventi, come l'incontro tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Quattro concorrenti sono finiti in. Tensione alle stelle tra due concorrenti. La settima puntata del reality show si è aperta con un faccia a faccia tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Le due gieffine avevano litigato lunedì scorso, quando l'ex voce dei