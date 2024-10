Giornata del Beneffatore a Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 – Per ladeldomenica 6 ottobre alle ore 17.00 Santa Messa preso la Chiesa della Collegiata a. A seguire spettacolo di giochi di bandiera nella piazza antistante la Chiesa a cura del “Gruppo Storico e Sbandieratori Città di” “Solidarietà In Buone Mani”, l’Associazione presieduta da Don Giuliano Faralli e fondata da Padre Arturo Buresti, ripropone anche nel 2024, quinta edizione, la “del Benefattore”. Si tratta di un evento annuale in occasione del quale si intende ringraziare tutti i Benefattori e coloro che hanno sostenuto il raggiungimento degli obiettivi. Un momento di festa ma anche di riflessione e condivisione. “In questaparticolare vogliamo dire grazie a tutti i nostri benefattori e sostenitori.