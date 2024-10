FOTO-G7 Piantedosi | Ed ora l’Irpinia esca dall’isolamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

"Portare il G7 nel cuore delle aree interne del, a Mirabella Eclano, non è stata una gentile concessione per il legame forte che nutro nei confronti di questa terra, ma una scelta determinata che è stata premiata con l'immagine positiva lasciata da cartolina al Mondo e dalla manifestata capacità di organizzare ed ospitare eventi come questi". Così il Ministro dell'Interno, Matteo, alla conclusione dei tre giorni del Meeting tra i Sette Membri della Struttura organizzativa permanente di cooperazione economica e finanziaria, allargato alla presenza anche dei Capi Delegazione dei Paesi Outreach e delle Organizzazioni Internazionali.