Fattore K la finale del talent show sabato a Osio Sotto

(Di venerdì 4 ottobre 2024) IlK nasce da un’idea di Francesco Mignosi nel 2020 in piena pandemia, Performer ed organizzatore di eventi. Nasce per dare la possibilità da casa a tutti di cantare e partecipare ad un’audizione nella speranza di potersi successivamente esibire su di un palco in live. Quest’anno Francesco in collaborazione con Mary, frontwomen della rockband “Astratto” ed Ervin Bajrami, attivista transnazionale per i diritti umani dà il via ad una nuova edizione del tutto rinnovata. Questo connubio di personalità ci ha permesso di capire quanto la parte sociale ed artistica possano, se unite, dare un contributo all’intera comunità. L’obbiettivo è quello di avviare una raccolta fondi finalizzata a far conoscere e sostenere associazioni locali che si occupano di dare sostegno tra momenti di convivialità e risposte al bisogno al proprio territorio.