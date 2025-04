Ilrestodelcarlino.it - Serrande giù per altri cinque negozi. L’appello degli esercenti: "Aiutateci"

Lanciamo un appello ai cittadini in questo periodo difficile: è importante acquistare neidi Scandiano per valorizzare il centro. A sostenerlo è Federica Boni Iotti, presidente dell’associazione dei commercianti scandianesi. Boni Iotti, qual è la situazione del commercio a Scandiano? "E’ abbastanza preoccupante. Purtroppo gli acquisti su internet penalizzano certamente le attività. Le vendite sono in calo anche a Scandiano con relative ricadute negative. Dalle informazioni raccolte, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 hanno già chiuso. Numeri da non sottovalutare. Le spese di gestione sono elevate come pure il canoneaffitti". E’ soddisfatta dell’operato dell’amministrazione comunale di Scandiano? "L’amministrazione accompagna il nostro percorso di promozione del territorio sostenendo gli eventi che organizziamo.