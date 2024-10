Fabriano Fedrigoni chiude il settore carta da ufficio | 195 operai rischiano il licenziamento

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La, noto colosso della, ha comunicato ufficialmente la chiusura della sua divisione Giano situata a, in provincia di Ancona. Il ramo aziendale, che si occupava della produzione diper, non è più considerato sostenibile dal punto di vista economico. Perciò l’azienda è giunta alla decisione di dismettere l’attività . Questo drastico passo mette in pericolo 195 lavoratori, ora a rischio esubero e quindi. La decisione diIl gruppoha giustificato la chiusura di Giano con il calo della domanda diper, un segmento di mercato che ha visto una progressiva riduzione negli ultimi anni a causa della digitalizzazione e delle nuove abitudini di lavoro.