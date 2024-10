Come finisce Lawrence d’Arabia | sminuire l’eroe

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Alla fine di, il colonnello T.E., ormai stanco e segnato dalle sue esperienze, assiste alla conclusione della campagna militare che ha guidato con successo. Le truppe arabe, insieme agli inglesi, riescono a prendere Damasco, ma la vittoria non porta i risultati sperati. Gli arabi, frammentati da lotte interne e in disaccordo sugovernare, faticano a mantenere il controllo della città, cheper essere amministrata dalle forze britanniche. Dopo questa disillusione politica e personale,viene richiamato in Inghilterra. Nella scena finale, lo vediamo viaggiare in auto attraverso il deserto, mentre è visibilmente stanco e riflette sul suo futuro.inizia e si conclude con un interrogativo, in maniera molto simile a Quarto potere. Il film si apre con la morte di T.E.