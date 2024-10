Ci stiamo trasformando in mostri smettiamola di voler sembrare eterne 30enni Ho scoperto di essere in menopausa in modo orribile | lo sfogo di Halle Berry

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’attrice hollywoodianaa tutto campo. Sempre al fianco delle donne, la star del cinema è intervenuta in diversi talk tra cui CBS Morning e Jimmy Kimmel Live per sensibilizzare sul tema della, ma anche sull’accettazione del tempo che passa. “È un privilegio invecchiare – ha dichiarato – Dobbiamo smettere di credere di dover rimanere eternamenteCiin. Dobbiamo renderci conto che siamo più del corpo in cui camminiamo. Poi quando gli uomini invecchiano, non si sa come mai diventano saggi, affascinanti. Noi donne invece diventiamo semplicemente vecchie. Dobbiamo cambiare tutto questo”. Poi il tema si è spostato sulla: “Non c’è nulla di cui vergognarsi. Dobbiamo parlare di una fase normale della nostra vita. I nostri medici non riescono neanche a pronunciare la parola con noi, figuriamoci guidarci nel percorso.