Choc per il calciomercato la Serie A rischia il fallimento | cosa sta succedendo

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La situazione legata al mercato e agli introiti del mondo del calcio è molto difficile da gestire perché ci sono continuamente grosse novità che la FIFA e la UEFA stanno mettendo in atto per provare a incrementare l’aspetto economico. Il caso Lassana Diarra è arrivato al suo atto conclusivo e oradi sconvolgere totalmente il mondo del calcio. L’ex giocatore di Real Madrid e Chelsea aveva rescisso senza “giusta causa” il contratto con la Lokomotiv Mosca nel 2014 ed era stato condannato dalla FIFA a risarcire il club russo con oltre 30 milioni di danni. Ma non potè firmare con lo Charleroi perché la FIFA bloccò il trasferimento. Oggi è arrivata una sentenza che potrebbe essere storica per il mondo delperché la Corte UE ha dato ragione all’ex calciatore che ora dovrà ricevere un indennizzo milionario per i danni subiti.