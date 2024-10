Cda Rai il 5 stelle Patuanelli | Agnes presidente? No non partecipiamo al voto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Votarein Vigilanza Rai? «No, noi non voteremo, non staremo li, non parteciperemo al». Queste le parole a Rai Radio1, del senatore 5Stefano, ospite di Un Giorno da Pecora. Due giorni fa il consiglio di amministrazione della Rai ha nominato a maggioranza per la carica diSimona. Una nomina che però diventerà efficace solo dopo il parere favorevole da parte dei due terzi dei componenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Ovvero servono 28 voti per l’elezione ufficiale. E nella maggioranza se ne contano 26. L’opposizione sarebbe ancora compatta sulla linea dell’Aventino, orientata a non partecipare al. Anche i 5adesso confermano questa direzione. Ma ci sono diversi contatti tra i Gruppi, intensificati dopo l’addio di Mario Orfeo al Tg3 per la direzione di Repubblica.